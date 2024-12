Torino, 14enne accerchiato e rapinato: tre egiziani arrestati

Attimi di panico in piazza Carlo Felice a Torino nella serata di ieri – giovedì 26 dicembre – quando intorno alle 19 tre cittadini di origini egiziane hanno accerchiato e minacciato un ragazzino di 14 anni con lo scopo di rubargli del denaro.

Intorno alle 19 la banda composta da tre uomini di 20, 22 e 23 anni accerchiano in piazza Carlo Felice un ragazzino di 14 anni e sotto la minaccia di un coltello gli prendono 20 euro in contanti. Immediatamente viene dato l’allarme e i carabinieri, grazie ad un servizio di contenimento della zona, intercettano e bloccano il gruppo a bordo del tram 4 mentre tentavano la fuga.

I tre sono stati arrestati in via XX Settembre all’altezza di via Garibaldi dai carabinieri della stazione Po Vanchiglia agli agenti di San Salvario e quelli del Nucleo Radiomobile.

