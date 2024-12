Messico, immensa carovana di migranti verso gli Usa

Un’immensa carovana di migranti è in cammino verso gli Usa per battere sul tempo Trump

Migliaia di migranti hanno iniziato il loro viaggio verso gli Stati Uniti dalla città di Tapachula, nel Messico meridionale. È l’ultima delle moltissime carovane già partite da stati del Sud America per tentare di entrare negli Usa, ma stavolta ci sarà una sfida in più: provare ad entrare prima che si insedi il nuovo presidente Donald Trump.

Luis Villagran, un attivista che segue la marcia, ha detto a Reuters che nonostante il ritorno in carica del presidente eletto, i flussi migratori non cesseranno. Ha aggiunto che non esiste alcun “accordo civile” tra i governi americano e messicano in merito alla questione. Trump intende porre fine ai programmi di ingresso per la migrazione di Joe Biden.