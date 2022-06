Clima, Nato: riduzione delle emissioni del 45% entro 2030

“Posso annunciare oggi i primi obiettivi per la Nato come organizzazione nella riduzione delle emissioni: entro il 2030 le taglieremo del 45%, e le ridurremo allo zero netto entro il 2050. Abbiamo condotto un’analisi approfondita su come si può fare: non sarà facile, ma si può fare”.

Lo ha affermato il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg al primo “dialogo ad alto livello sui cambiamenti climatici e la sicurezza”, che ha riunito oggi a Madrid gli alleati della Nato con le nazioni partner da tutto il mondo. (askanews)

