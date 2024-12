Malore improvviso, morto baby calciatore di 8 anni

“Ora continua a correre lassù e non smettere di segnare, come solo tu sapevi fare”: i genitori dei suoi compagni di squadra e le tante persone che l’hanno visto giocare sperano che nemmeno la morte sia riuscita a spegnere la sua passione per il calcio. Se n’è andato a soli 8 anni il piccolo Oscar, giovanissimo atleta di Rozzano (nell’hinterland milanese) che militava nella squadra cittadina.

Nella serata di lunedì 16 dicembre era a casa con i genitori quando ha improvvisamente accusato un malore. È stato subito trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo e poi ricoverato all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano, come riporta anche il Giorno, ma purtroppo nonostante gli sforzi del personale sanitario per lui non c’è stato nulla da fare. In base a quanto trapelato, il bambino sembra aver avuto un arresto cardiaco.

“Un piccolo cucciolo, Oscar, è volato in cielo. Otto anni, solare e felice nel suo campo di calcio. Sono vicina ai genitori, un abbraccio forte a loro e a tutta la famiglia – ha scritto sui social la vicesindaca di Rozzano, Maria Laura Guido, facendosi portavoce dell’intera comunità – Un dolore immenso che scuote il cuore a tutti noi. Da mamma, piango per quanto accaduto”.

Il bimbo frequentava la scuola primaria di via Cervi e nel tempo libero si dedicava al calcio: fra i numerosissimi post di cordoglio affidati al web, spicca infatti quello dell’Ussa (Unione Sportiva Sant’Ambrogio) Rozzano 1982, la squadra dell’oratorio dove Oscar aveva tirato i primi calci al pallone.

“La scomparsa del piccolo Oscar, nostro atleta nella stagione 2021/2022, ci addolora profondamente – vi si legge – Ci stringiamo con affetto alla famiglia e agli amici di Rozzano Calcio, società in cui Oscar ha continuato a seguire la sua passione per il calcio, in questo momento di grande dolore”.

In segno di lutto, il centro sportivo del Rozzano Calcio è attualmente chiuso e la tradizionale festa di Natale della società è stata annullata.

“La società Rozzano Calcio, la dirigenza, lo staff, i mister e tutti gli atleti in questo triste momento che ci lascia sconvolti vogliono abbracciare la famiglia del piccolo Oscar, scomparso prematuramente all’età di 8 anni – ha scritto il club in una nota – Sarai per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace piccolo Leoncino”.

