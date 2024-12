Von der Leyen: “nostre sanzioni stanno avendo un impatto negativo sull’economia russa”

“La dimensione economica di questa guerra è importante quanto quella militare. Oltre un terzo del bilancio russo oggi è destinato alle spese militari. È un’economia di guerra. Quindi è essenziale minare il potenziale di entrate di Putin”

Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aggiungendo che il 15° pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca “include misure contro la flotta ombra russa e i canali di elusione. E il 16° pacchetto è già in preparazione. Le nostre sanzioni stanno avendo un impatto negativo sull’economia russa. Il rublo è ai suoi livelli più bassi dall’inizio della guerra, nonostante le massicce contromisure della Banca centrale russa. L’inflazione ha raggiunto il 70% in alcuni settori dell’economia russa. Stiamo inviando un messaggio chiaro al Cremlino: più a lungo continua la guerra, più alto sarà il prezzo per l’economia russa”. tgcom24.mediaset.it