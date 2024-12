Mosca, generale Kirillov ucciso dagli ucraini con una bomba

Nuovo omicidio eccellente a Mosca, rivendicato da Kiev. Il generale Igor Kirillov, comandante delle forze radiologiche, chimiche e biologiche dell’esercito russo – con responsabilità di difesa nucleare – e il suo vice sono rimasti uccisi nell’esplosione di una bomba nella capitale. Lo ha reso noto il Comitato investigativo russo, secondo cui “un ordigno esplosivo collocato su un monopattino elettrico parcheggiato vicino all’ingresso di un edificio residenziale è stato attivato questa mattina su viale Riazanski a Mosca”.

Kiev rivendica attentato

I servizi segreti ucraini (Sbu) hanno rivendicato la responsabilità dell’uccisione. Una fonte dell’intelligence di Kiev ha detto all’Afp: “L’attentato con una bomba condotto oggi contro il generale Igor Kirillov è un’operazione speciale dello Sbu”.

La zona dell’attentato è a circa 7 km dal Cremlino. Le immagini diffuse sui canali Telegram mostrano due corpi a terra, davanti all’ingresso di un edificio. L’ordigno, equivalente a 300 grammi di tritolo, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass è stato attivato con un comando a distanza.

Chi era Igor Kirillov

Kirillov era a delle forze speciali di difesa identificate dalla sigla RKhBZ e chiamate e intervenire in caso di attacchi con materiale radioattivo, chimico e biologico. Kirillov era considerato dai Servizi di sicurezza ucraini (Sbu) responsabile degli attacchi condotti con armi chimiche nella guerra in corso da oltre 1000 giorni e ieri era stato condannato in contumacia da un tribunale ucraino.

“Il generale Kirillov per molti anni ha sistematicamente denunciato, con prove, i crimini degli anglosassoni: le provocazioni della Nato con armi chimiche in Siria, le manipolazioni della Gran Bretagna con sostanze chimiche proibite e le provocazioni a Salisbury e Amesbury, le attività mortali dei biolab americani in Ucraina e molto altro“, ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.

A Salisbury, in Inghilterra, nel 2018 l’ex spia russa Sergei Skripal è sopravvissuta ad un attacco compiuto con il novichok, agente nervino utilizzato già dall’Unione Sovietica. Kirillov, ha aggiunto Zakharova, “ha lavorato senza paura. Non si è mai nascosto, ha camminato a testa alta”.

Kirillov ”è colui che ha denunciato durante i suoi briefing i laboratori americani di armi biologiche in Ucraina”, scrive il giornale russo Kommersant sul proprio sito, accusando i servizi segreti ucraini di essere dietro l’assassinio. Il generale ”non era la figura più importante nell’operazione speciale russa” in Ucraina, ma la sua uccisione è ”un crimine senza precedenti commesso a Mosca”. Adnkronos