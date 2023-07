Sassuolo, malore fatale alla guida: muore 50enne

È stato con tutta probabilità un malore al volante a spezzare la vita di Massimiliano Torpinoche, 51enne originario di Reggio Calabria e residente a Sassuolo. Erano le 23 di mercoledì sera quando l’uomo, a bordo della sua Citroen percorreva la circonvallazione di Sassuolo, dove – a causa di un malore improvviso – ha perso il controllo.

Il veicolo ha sbandato, finendo la sua corsa contro il marciapiede senza urtare altri mezzi. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: inutile, infatti, l’intervento del 118 con ambulanza ed elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo. Sul posto, sono arrivati anche i Carabinieri per accertarsi della dinamica, e le onoranze funebri De Carlo, che hanno portato la salma del 51enne in medicina legale.

www.ilrestodelcarlino.it