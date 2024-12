“Significato fascista”, rimosse luci di Natale con scritta ‘Xmas’

Si accende la polemica e si spengono le luci natalizie con scritto “Merry Xmas”. Succede a Villa Verucchio, nel Riminese

Una decisione, quella di rimuovere le luminarie, presa dal Comune. Il motivo? Lo ha spiegato la sindaca, Lara Gobbi, in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino. “La scritta X Mas – ha detto – può avere più di un significato. Oltre a indicare Natale potrebbe avere un significato fascista e richiamare la X Flottiglia Mas” (corpo militare indipendente fascista, ndr).

Quindi, ha aggiunto, “per evitare polemiche e fraintendimenti che come al solito esistono, ancorati ai nostri principi antifascisti, abbiamo chiesto che l’addobbo natalizio venga sostituito subito con un altro”.

Non è la prima volta che la luminaria natalizia “Xmas” “accende” il dibattito pubblico. Era successo nelle settimane scorse sia in provincia di Lecce che a Biella. Le istituzioni locali, però, non avevano optato per la rimozione. Cosa che, invece, accadrà a breve a Villa Verucchio. tgcom24.mediaset.it