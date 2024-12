Milano, in fuga contromano su auto rubata: arrestato marocchino

La fuga spericolata in auto, la corsa a piedi. Poi la colluttazione con gli agenti e le manette

Un uomo di 36 anni, marocchino, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì a Milano al termine di un inseguimento per le vie del Corvetto, lo stesso quartiere in cui il 24 novembre scorso aveva perso la vita Ramy Elgaml, il 19enne caduto da un Tmax mentre scappava da una macchina dei carabinieri insieme a un amico alla guida dello scooter.

La “caccia” al fuggitivo è iniziata poco prima dell’una in via dei Cinquecento, dove una Volante ha intimato l’alto a una Fiat Panda poi risultata rubata poche ore prima fuori dalla stazione di Rogoredo. Alla vista degli agenti, il 36enne al volante ha cercato di far perdere le proprie tracce imboccando contromano via dei Panigarola, via Piazzetta, viale Omero, piazzale Gabrio Rosa e via Mompiani.

Lì l’uomo ha lasciato la macchina e ha tentato un’ultima fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Per lui sono così scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e una denuncia per furto.

