Ruba 4 quintali di olive e accoltella un poliziotto, arrestato rumeno

CANOSA di Puglia – Un poliziotto è stato accoltellato in seguito ad un furto di olive avvenuto alle porte di Canosa, nel barese. Un uomo, di nazionalità rumena, sarebbe stato sorpreso mentre caricava in un’auto quattro quintali di olive rubati in un terreno non di sua proprietà.

A bloccarlo sono stati gli agenti di Polizia che lo hanno fermato. Ne è una colluttazione nel corso della quale il malvivente ha accoltellato a una mano uno dei poliziotti. L’uomo è stato fermato e portato in carcere. E’ caccia aperta, invece, ai suoi due complici.

