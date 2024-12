Malore in auto, muore 48enne

Drammatico episodio nella serata di mercoledì a Bovolone, dove un automobilista ha perso la vita in seguito ad un malore

Erano da poco trascorse le ore 20 ed il 48enne della zona stava conducendo la propria auto in via Accordi, quando ne avrebbe perso il controllo finendo contro un muro di cinta. Un impatto che sarebbe avvenuto a velocità decisamente moderata, in quanto il guidatore sarebbe riuscito a frenare a rallentare la corsa.

Alcuni residenti sono accorsi in suo aiuto e, notando che era stato colto da un malore, hanno avvisato il personale del 118 che si è precipitato sul posto con ambulanza ed automedica: il 48enne aveva perso i sensi, ma i tentativi di rianimarlo non hanno portato ai risultati sperati.

Deceduto sul posto, la sua salma è stata consegnata ai familiari: lascia la moglie ed un figlio. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Bovolone.

