Oltraggio agli agenti, condannata ex titolare della Torteria di Chivasso

Cinque mesi per oltraggio a pubblico ufficiale. È la condanna inflitta ieri, lunedì 9 dicembre 2024, dal giudice Edoardo Scanavino del tribunale di Ivrea a Rosanna Spatari, la titolare de La Torteria di via Orti a Chivasso (che dall’agosto 2022 è stata chiusa in via definitiva causa sfratto), che aveva ripetutamente violato gli obblighi imposti dal lockdown per il covid ed era diventata punto di riferimento per negazionisti e complottisti di tutta Italia.

Era accusata di avere insultato gli agenti della polizia locale in due occasioni, il 27 gennaio e il 26 febbraio 2021, definendoli “un’associazione a delinquere” e accusandoli di “compiere sequestri di persona”. Da qui l’accusa di oltraggio che l’ha portata alla condanna.

Nel processo è stata difesa dal suo avvocato di fiducia, Alessandro Fusillo, che ha cercato di difendere il suo comportamento imputandolo al clima di quei giorni, con i continui controlli, le multe e le chiusure ordinate all’attività commerciale della donna, poi annullate dalla Cassazione. Assolto, invece, il fratello della commerciante, difeso dall’avvocata Daniela Dematteis. Nel suo caso gli agenti che lo accusavano non sono riusciti a riportare con precisione le frasi che avrebbe pronunciato.

