Stop multe ai non vaccinati, ira di Speranza

“Un regalo ai No Vax di quanto? Almeno 100 milioni!”. Lo sostiene l’ex ministro della Salute ed ora deputato Pd, Roberto Speranza, in una intervista a Repubblica commentando la misura che il governo ha inserito nel Milleproroghe con la sospensione della multa da 100 euro a chi rifiutò il vaccino contro il Covid.

“Quello che sta facendo oggi il governo di Giorgia Meloni sui vaccini è un condono, né più né meno. Come tutti i condoni è un messaggio sbagliato ed è offensivo per chi quelle regole ha rispettato. Offende chi è stato vittima della pandemia. Inoltre la destra toglie risorse alla sanità che ne avrebbe un assoluto bisogno”, “è evidentemente l’ennesima prova di un governo che strizza l’occhiolino ai No Vax. Mancano le risorse per la sanità ma si sceglie di accarezzare i No Vax per il verso del pelo a qualsiasi costo, “nel momento in cui sono indispensabili maggiori risorse per la sanità pubblica, la destra pensa invece a coltivare il proprio elettorato con questo regalo anti-vaccini. E lo fa, ripeto, senza tenere conto dei bisogni del Paese e della salute degli italiani.

Quando noi abbiamo scelto di intraprendere la campagna vaccinale e l’obbligo del vaccino per il personale sanitario, i fragili, le persone a rischio, gli over 50, alcune altre categorie, mentre infuriava la pandemia, lo abbiamo fatto per salvare la vita delle persone. Sono state misure salvavita. L’Istituto superiore di sanità, non io, ha stimato che, in un solo anno durante la pandemia di Covid, 150 mila persone in Italia hanno avuto salva la vita grazie all’innalzamento del tasso vaccinale”. https://www.9colonne.it