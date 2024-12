Commissario governativo: “In Italia l’acqua costa troppo poco, dovrà aumentare”

Il costo dell’acqua pubblica, la tendenza del mercato, il confronto con il costo medio in Europa, i dissalatori e l’emergenza idrica

Questi i temi su cui è intervenuto il commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, ospite di #GeaTalk.

«Penso che l’acqua debba costare di più anche in Italia. Mentre in alcuni Paesi costa 5-6 euro a metro cubo, da noi costa 2 euro a metro cubo. Quindi o sbagliano gli altri, o sbagliamo noi. Ma il trend sta cambiando: si investe molto di più. Investendo sui tubi e il rimodernamento della rete abbiamo meno costi di gestione. Il costo certamente aumenterà in futuro, ma se aumenta in maniera progressiva e con un controllo di un ente, se aumenta poco, da qui a 5 anni otterremo risultati importanti», ha affermato Dell’Acqua, che poi ha aggiunto: «L’acqua è pubblica, ma non vuol dire che deve essere gratis, perché ha un costo». […]

