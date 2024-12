Giussano, ragazza accoltellata alla schiena: è grave

Una ragazza di 24 anni è stata soccorsa in codice rosso, con una ferita da taglio alla schiena, a Giussano. E’ successo nel primo pomeriggio di lunedì 9 dicembre presso il centro commerciale di via Prealpi, nell’area del parcheggio adiacente al supermercato.

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata pochi istanti dopo le 13.30 e in via Prealpi sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. La 24enne è stata soccorsa dal personale sanitario e trasferita in codice rosso, d’urgenza, all’ospedale San Gerardo di Monza con una lesione da taglio alla schiena.

L’aggressione nel parcheggio

Le prime informazioni in merito facevano riferimento a una “aggressione con arma bianca (non noto se avvenuta all’interno o all’esterno del supermercato)”. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei militari dell’Arma per identificare e fermare l’aggressore. I sospetti sembra si siano concentrati fin da subito su un giovane legato sentimentalmente alla ragazza in passato e sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la stessa vittima. La ragazza, secondo quanto trapelato, non sarebbe in pericolo di vita.

