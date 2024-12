Biden: “80mila soldati Usa in Europa per scoraggiare aggressioni russe”

ROMA, 07 DIC – Circa 80.000 militari statunitensi sono schierati sui territori degli Stati europei membri della Nato, una presenza volta anche a scoraggiare un’aggressione militare russa: così il presidente Joe Biden in una lettera inviata al presidente della Camera dei Rappresentanti e al presidente pro tempore del Senato.

