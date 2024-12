Macron non si dimette: “mi hanno eletto i francesi”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha escluso di dimettersi: “Onorero’ il mandato al quale mi hanno eletto i francesi fino all’ultimo giorno”, ha detto nell’intervento in tv ai francesi dopo la sfiducia al governo Barnier. La responsabilita’ della caduta del governo e della mancata manovra “non e’ mia, ma del parlamento”, “sono stato eletto democraticamente per un mandato di 5 anni e restero’ fino alla fine”, ha detto Macron parlando alla nazione il giorno dopo la sfiducia al governo Barnier.

Macron, ha annunciato in tv ai francesi stasera che “una legge speciale sara’ presentata entro meta’ dicembre in Parlamento, una legge temporanea che consentira’, come previsto dalla Costituzione, la continuita’ dei servizi pubblici e della vita del paese”. Macron ha aggiunto che tale legge speciale “applichera’ per il 2025 le scelte del 2024” in tema di manovra finanziaria. ANSA