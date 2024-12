Vaticano “green”, arriva la Papamobile completamente elettrica

Mercedes-Benz fornisce auto al Vaticano da 94 anni e negli ultimi 45 anni il Papa ha utilizzato le famose “Papamobile” basate sulla Mercedes-Benz Classe G. Oggi, per la prima volta, la Papamobile di Mercedes-Benz diventa completamente elettrica: Ola Kallenius, Ceo di Mercedes-Benz, e i membri del team coinvolti hanno consegnato personalmente a Papa Francesco, in Vaticano, un veicolo unico fatto a mano basato sulla nuova Classe G elettrica.

Cio’ significa che il Papa viaggera’ a emissioni zero a bordo di una nuova Mercedes-Benz in tempo per il Giubileo del 2025. Il nuovo veicolo, un EQG 580 completamente elettrico, e’ stato sviluppato da Mercedes-Benz, su misura per soddisfare specificatamente le esigenze del Pontefice. E’ dotato di un sedile girevole e di piattaforme dedicate per la sicurezza del Papa. La sua trasmissione elettrica, adattata alle velocita’ particolarmente basse richieste per le apparizioni in pubblico, contribuisce alla realizzazione dell’enciclica “Laudato Si'”. ANSA