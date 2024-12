Media: ex commissario Ue Didier Reynders indagato per riciclaggio

L’ex commissario UE alla Giustizia, il belga Didier Reynders, è indagato per riciclaggio

Lo rendono noto il quotidiano Le Soir e la testata Follow The Money citando fonti giudiziarie. Reynders non è sottoposto a stato di fermo ma la sua abitazione è stata perquisita. “Le autorità sospettano il riciclaggio di denaro attraverso l’acquisto di biglietti della lotteria. Le autorità hanno notificato transazioni sospette per un lungo periodo di tempo e fino a un importo relativamente elevato”, si legge su Le Soir. tgcom24.mediaset.it