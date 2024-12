UCRAINA – Le ultime dichiarazioni del presidente Zelensky

“Le perdite delle forze armate ucraine sono molto inferiori agli 80mila uomini di cui scrivono i media americani”.

Inoltre:

Le forze armate russe sparano ai loro soldati se si ritirano;

Per noi la cosa principale è preservare la vita delle persone, non i territori, ma non lasceremo nemmeno il territorio a Putin;

Dall’inizio di settembre, le perdite dell’Ucraina rispetto alla Russia sono state di 1 a 8;

Ci sono già morti e feriti tra le truppe nordcoreane;

L’intero “contingente russo” proveniente dalla Siria sta combattendo in Ucraina;

Le Forze Armate russe hanno l’ordine di estromettere le Forze Armate ucraine dalla regione di Kursk ed entrare nel territorio della regione di Sumy;

Trump sa che l’Ucraina non accetterà mai gli ultimatum della Russia;

Non abbiamo abbastanza forza per recuperare la Crimea adesso. Proveremo con le vie diplomatiche.

https://t.me/letteradamosca/24061