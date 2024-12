Covid, gli italiani non vogliono più vaccinarsi: i numeri del flop

Non è una novità, semmai una conferma. Le vaccinazioni anti-Covid stentano a ingranare

Secondo i dati del ministero della Salute sono 673.604 le dosi somministrate dal 17 settembre al 28 novembre (data dell’ultimo aggiornamento), dunque in oltre due mesi. Non è un grande risultato visto e considerato che secondo gli ultimi dati dell’Istat in Italia ci sono più di 14 milioni di ultra 65enni, mentre gli over 80 sono circa 4,5 milioni.

Come lo scorso anno, la vaccinazione anti-Covid è stata raccomandata ai pazienti fragili e a tutte le persone con più di 60 anni. Finora le dosi somministrate a chi ne ha più di 80 sono state più di 196mila, mentre nella fascia tra 70 e 79 si sfiorano le 200mila unità. Con appena 145mila dosi, i sessantenni si vaccinano ancora meno, mentre nelle altre fasce di età la vaccinazione il contatore si è fermato a 130mila dosi somministrate. In poche parole tra i giovani e gli adulti non si vaccina quasi più nessuno. Le dosi somministrate durante la passata campagna vaccinale (fino al 17 settembre 2024) erano state 2,2 milioni. In ogni caso un’inezia rispetto ai numeri degli anni precedenti. […]

www.today.it