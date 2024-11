Milano, 34enne accoltellato e rapinato

Prima l’aggressione, la rapina e i fendenti, poi la corsa al pronto soccorso. Un uomo di 34 anni è stato accoltellato durante una rapina in viale Scarampo a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 28 novembre. Sul caso indagano i carabinieri.

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato raggiunto da un fendente alla gamba e poi è stato rapinato del telefono e della collanina d’oro che aveva al collo.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, fortunatamente la ferita si è rivelata meno grave del previsto ed è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso. I carabinieri sono intervenuti sul posto, ma il rapinatore si era allontanato. Sono in corso gli accertamenti per individuarlo.

