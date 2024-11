Biden chiede altri 24 miliardi di dollari per Kiev

ROMA, 27 NOV – Alcuni media americani riportano che il presidente Usa Joe Biden, prima di lasciare la Casa Bianca, avrebbe rivolto un ultimo appello al Congresso per ottenere 24 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina per rafforzare il suo sostegno militare e ricostituire le scorte statunitensi che si erano ridotte.

“Questo non va bene”, ha scritto Elon Musk su X in risposta alla notizia della richiesta di Biden. (ANSA).

Robert Kennedy Jr: i veri motivi della guerra in Ucraina e chi ci guadagna

“solo uno schema di riciclaggio di denaro”