Robert Kennedy Jr: i veri motivi della guerra in Ucraina e chi ci guadagna

Robert Kennedy Jr. spiega chi ha voluto e chi ci ha guadagnato e ci guadagnerà dalla guerra in Ucraina

“Questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere.

È una guerra che i russi hanno cercato ripetutamente di risolvere a condizioni che erano molto, molto vantaggiose per l’Ucraina e per noi.

La cosa principale che volevano era che tenessimo la NATO fuori dall’Ucraina.

I grandi appaltatori militari vogliono aggiungere continuamente nuovi paesi alla NATO.

Perché poi quel paese deve conformare i suoi acquisti militari, le specifiche delle armi della NATO, il che significa che alcune aziende, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing e Lockheed, ottengono un mercato trappola.

Nel marzo del 2022 abbiamo impegnato 113 miliardi di dollari.

Solo per farvi un esempio, avremmo potuto costruire una casa per quasi tutti i senzatetto di questo paese.

Da allora, due mesi fa, abbiamo impegnato altri 24 miliardi di dollari e ora il presidente Biden ne chiede altri 60.

Ma le grandi, grandi spese arriveranno dopo la guerra, quando dovremo ricostruire tutte le cose che abbiamo distrutto.

A Mitch McConnell è stato chiesto: possiamo davvero permetterci di spendere 113 miliardi di dollari in Ucraina? Ha detto, non preoccuparti. Non sta andando in Ucraina. Sta andando ai produttori di difesa americani.

Quindi ha semplicemente ammesso che si tratta di uno schema di riciclaggio di denaro.

E chi pensi possieda ognuna di queste società? BlackRock.

Così Tim Scott, durante il dibattito repubblicano, ha detto, non preoccupatevi. Non è un regalo all’Ucraina. È un prestito.

Quindi alzi la mano chi pensa che quel prestito verrà mai rimborsato. Sì, certo che non lo è. Allora perché lo chiamano prestito? Perché se lo chiamano prestito, possono imporre condizioni di prestito.

E quali sono le condizioni di prestito che imponiamo su di noi?

Numero uno, un programma di austerità estrema, in modo che se sei povero in Ucraina, sarai povero per sempre.

In secondo luogo, il più importante, l’Ucraina deve mettere in vendita tutti i suoi beni di proprietà del governo alle multinazionali, compresi tutti i suoi terreni agricoli, il più grande patrimonio singolo in Europa e in Ucraina. È il granaio d’Europa.

Ne hanno già venduto il 30%.

Gli acquirenti erano DuPont, Cargill e Monsanto.

Chi pensi che possieda tutte queste società? BlackRock.

E poi, a dicembre, il presidente Biden ha consegnato il contratto per la ricostruzione dell’Ucraina. Il contratto lo ha ottenuto Black Rock.”