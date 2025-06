Francia, con l’immigrazione perdita annua del 3,4% del PIL

“Le Figaro, pubblica un rapporto dell’Osservatorio sull’immigrazione e la demografia, redatto da Nicolas Pouvreau-Monti, che mette in dubbio i benefici economici dell’immigrazione. Lo studio stima che l’immigrazione rappresenti una perdita annua del 3,4% del PIL per la Francia, aggravando le difficoltà strutturali dell’economia: bassi tassi di occupazione, minore produttività e squilibri di bilancio.

Il tasso di occupazione degli immigrati in Francia è uno dei più bassi tra i paesi OCSE (62,4% rispetto al 69,5% degli immigrati nativi), e il 31% degli immigrati di età compresa tra i 30 e i 40 anni non ha qualifiche, rispetto al 10% del resto della popolazione. Inoltre, solo l’86% dei costi generati dall’immigrazione è coperto dalle relative entrate fiscali, creando un “deficit di bilancio dell’immigrazione”.

Lo studio evidenzia inoltre una sovrarappresentazione degli immigrati nei settori a bassa produttività (ristoranti, sicurezza, edilizia), a scapito dell’industria e dell’alta tecnologia. Si afferma che l’immigrazione per motivi di lavoro non fornisce una soluzione duratura alle pressioni di reclutamento e denuncia un approccio a breve termine.

Pouvreau-Monti conclude: “Incoraggiare l’immigrazione per evitare carenze in determinati settori sotto pressione equivale a sacrificare la crescita dei nostri settori strategici a vantaggio di pochi interessi aziendali”.

Infine, l’autore sottolinea che solo metà dell’immigrazione è realmente controllabile politicamente, chiedendo un inasprimento mirato, in particolare per quanto riguarda l’immigrazione studentesca e per motivi di lavoro, nonostante gli attuali vincoli costituzionali e internazionali.”

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta riportando l’articolo de ‘Le Figaro’