Savona, violenza sessuale di gruppo: arrestato peruviano

Nella mattinata di ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un ventiseienne di origine peruviana, residente a Savona, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

L’uomo, rintracciato in centro città, deve scontare oltre 5 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale di gruppo, commesso a Savona nel 2021. L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

