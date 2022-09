Malore improvviso, Marco Olivi muore a 21 anni

Roma – Verranno celebrati nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre, nella sua Santa Maria delle Mole, all’interno della parrocchia della Natività Beata Maria Vergine, i funerali del povero Marco Olivi, il giovane venuto a mancare nella notte dell’8 settembre, per un malore improvviso. Una tragedia che ha scosso la comunità, soprattutto per la tenera età di Marco, che si è spento ad appena 21 anni, lasciando nel dolore più cupo i suoi familiari. Lo scrive il giornale locale www.castellinotizie.it

A ricordarlo, con “immensa tristezza e dolore”, sono stati anche i suoi amici dell’Inter Club “Belli de Roma”, nel quale Marco Olivi, grandissimo tifoso interista, era tesserato.

“Purtroppo stanotte ci ha lasciato per un malore improvviso il nostro socio, giovanissimo, appena 21 Anni, Marco Olivi – hanno scritto gli amici del club nerazzurro –. Sei andato via ma in realtà non ti abbiamo perduto. Ora sei vicino al Signore e splendi nella luce di Dio. Hai terminato il tuo cammino terreno per approdare nella beatitudine del Signore. Continueremo a viverere nel tuo ricordo. Adesso vivi nel Regno dei Cieli. Che il Signore possa concederti sollievo e donarti la serenità che meriti”.

