Milano, spaccio di droga davanti alle scuole: arrestato albanese

La polizia ha arrestato un ventenne albanese che spacciava vicino alle scuole di via Don Calabria a Milano

Durante un controllo, gli agenti del commissariato Lambrate hanno trovato il giovane in possesso di 7 dosi di hashish (16 grammi) e 200 euro. Nella perquisizione della sua abitazione a Pioltello (Milano) sono stati sequestrati 42 grammi di hashish suddivisi in 18 dosi, 42 grammi di cocaina, un bilancino, 300 euro e materiale per il confezionamento.

Alcune dosi erano nascoste in confezioni di caramelle e fazzoletti: 7,7 grammi di hashish in 18 involucri e 12,28 grammi in 27 dosi. Inoltre, sono stati trovati 6 involucri di cocaina (3 grammi) e altri 19 grammi in una busta.

www.milanotoday.it