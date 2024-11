Picierno: “ringrazio Liliana Segre per il suo esempio”

“Ringrazio una donna straordinaria come Liliana Segre per il suo esempio, perche’ abbiamo bisogno di esempi e anche per testimoniarle la vicinanza delle istituzioni europee, perche’ troppo spesso e’ oggetto di attacchi ignobili”. Sono le parole dalla vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, al termine della visita privata al Memoriale della Shoah di Milano, insieme alla senatrice Liliana Segre.

“Serve chiarezza nel bollare quelle espressioni come inaccettabili per una democrazia forte e sana come la nostra – ha continuato – sono onorata di aver fatto questo percorso con lei, che sia di slancio per un nuovo tempo che parli di impegno a fare di piu’ e meglio”. ANSA