Ordine dei medici, vicenda del dr. Paolo Lisi. PIAZZA LIBERTA’, puntata sabato 23 novembre 2024

Ordine dei medici, la surreale vicenda del dr. Paolo Lisi

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 23 novembre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospiti di Armando Manocchia sono:

Marco Della Luna, avvocato

e il dr. Paolo Lisi, sospeso dall’Ordine dei medici per non essersi “vaccinato” contro il Covid, malgrado avesse ottenuto una regolare esenzione, per motivi di salute, proprio da un medico vaccinatore.

Si parla anche della cosiddetta “pandemia Covid”, ovvero di precisi programmi che partono da lontano, e della Fabian Society, nata in Inghilterra, ma ramificata e attiva anche in Italia, che vorrebbe la riduzione della popolazione mondiale.

Il dr. Paolo Lisi fa nomi e cognomi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

