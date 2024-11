Napoli, aggredita e derubata si lancia da auto in corsa

Una ragazza, credendo di salire sul taxi che aveva chiamato, si è ritrovata vittima di un’aggressione. L’episodio è avvenuto nella notte in via Fratelli Grimm, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Appena salita sull’auto, il conducente ha iniziato a molestarla. Alla sua reazione, l’uomo l’ha schiaffeggiata e le ha sottratto il cellulare. In preda al panico, la vittima ha aperto la portiera e si è lanciata dal veicolo in movimento per sfuggire alle violenze.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Un cittadino, testimone della scena, ha chiamato la polizia segnalando che una donna si era lanciata da un’auto in corsa. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, giunti sul posto, hanno raccolto la descrizione del veicolo e dell’aggressore. Grazie a queste informazioni, il sospettato è stato individuato poco dopo in via Brin.

Effetti personali e ricettazione: i dettagli

Durante la perquisizione, il 38enne originario del Casertano è stato trovato in possesso degli effetti personali della vittima, confermando il reato di rapina. Nel veicolo sono stati inoltre rinvenuti documenti di identità appartenenti ad altre persone, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. Oltre all’arresto per violenza sessuale e rapina, il sospettato è stato denunciato per ricettazione.

