Bolzano, brasiliana aggredisce operatrice della Croce Rossa

A Bolzano una paziente ha violentemente aggredito un’operatrice della Croce Rossa, intervenuta in soccorso

BOLZANO, 21 MAR – – Una pattuglia della Questura di Bolzano, durante un servizio di pattugliamento, transitando per piazza Bersaglio ha notato un’ambulanza in difficoltà a seguito di un intervento effettuato in soccorso di una donna, che poi, improvvisamente, si era data alla fuga.

I sanitari riferivano agli agenti che pochi attimi prima erano intervenuti per assistere ad una persona priva di sensi che si era accasciata al suolo nei pressi della fermata degli autobus. Dopo averla collocata nell’ambulanza per rilevarle i parametri vitali, la paziente, senza alcun motivo, ha sferrato un violento pugno al volto all’operatrice per poi fuggire. La donna è stata bloccata nei pressi di ponte Roma e accompagnata in Questura.

Si tratta di una cittadina brasiliana di 44 anni con a proprio carico vari precedenti per reati di natura violenta quali resistenza, violenza ed oltraggio a Pubblico ufficiale, irregolare in Italia. La donna è stata quindi arrestata.

Il questore Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale, che diverrà operativo a fine pena. “Quanto accaduto ai danni di una operatrice sanitaria rappresenta gravissimo episodio criminale, connotato da particolare, immotivata violenza – ha evidenziato Sartori -. Episodi simili non possono essere tollerati: chi opera al servizio della Comunità non può essere impunemente fatto oggetto di atti violenti da parte di chi, accolto nel nostro Paese, ha ripetutamente dimostrato di non voler accettare le regole di convivenza civile e di far della violenza il proprio stile di vita”. (ANSA)