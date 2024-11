Con un messaggio di quasi 8 minuti, il leader del Cremlino ha illustrato l’azione compiuta con un nuovo missile balistico a medio raggio battezzato ‘Oreshnik’ (nocciola), una prima risposta agli attacchi che la Russia ha subito negli ultimi giorni. Le forze armate ucraine hanno utilizzato missili americani Atacms per colpire l’area di Bryansk. Poi, con missili Storm Shadow, hanno preso di mira un centro di comando nella regione di Kursk.

“Prosegue l’escalation del conflitto provocato in Ucraina dall’Occidente”, esordisce Putin. Washington e Londra hanno autorizzato Kiev ad utilizzare missili a lungo raggio forniti da Usa e Regno Unito: “Tali sistemi non possono essere impiegati senza la partecipazione diretta di specialisti di quei paesi”, dice Putin. “Il conflitto, quindi, ha assunto carattere globale”.

Zelensky: “Il mondo fermi Putin”

“Il mondo deve reagire, Putin va fermato”, è la replica, a stretto giro, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Putin ha ammesso di aver già compiuto il secondo passo quest’anno per espandere questa guerra, per un’escalation. È stato utilizzato un nuovo missile balistico. Putin ha colpito la nostra città di Dnipro, una delle città più grandi dell’Ucraina. E’ il secondo passo della Russia verso l’escalation in un anno. Il primo passo del genere è stato il coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra contro l’Ucraina, con un contingente di almeno 11.000 soldati”, dice facendo riferimento alla presenza di militari asiatici nel Kursk.

“Putin ha compiuto entrambi questi passi, ignorando tutti quelli che nel mondo chiedono che la guerra non si espanda. Non gli importa cosa chiedono la Cina, il Brasile, i paesi europei, l’America, tutti gli altri paesi del mondo. Putin è l’unico che ha iniziato questa guerra, una guerra completamente immotivata, e che sta facendo di tutto per portarla avanti per più di mille giorni”. ADNKRONOS