Malore improvviso, 38enne si accascia e muore

Tragedia nella mattinata del 18 novembre, all’interno della concessionaria “Carraro” di via Conegliano a Susegana

Alessandro Da Tos, un cliente di 38 anni, residente a Rivignano Teor (Udine), è stato improvvisamente colpito da un malore e si è accasciato a terra. L’uomo è stato soccorso dal persona della concessionaria, guidato via telefono dalla centrale operativa del 118. Nel frattempo elicottero, automedica e ambulanza del Suem hanno raggiunto la concessionaria, continuando le pratiche di rianimazione. Purtroppo per il 38enne non c’è stato nulla da fare.

Ad assistere al dramma la compagna del 38enne che lo aveva accompagnato negli uffici della concessionaria per l’acquisto di un’auto. Dopo aver concluso l’incontro con il venditore, l’uomo si è alzato, ha chiesto di vedere ancora una volta il mezzo di cui stava per diventare proprietario e quando è giunto all’altezza della porta dello showroom, l’ha aperta, ha detto di non sentirsi bene ed è caduto a terra, perdendo i sensi. Avvisati di quanto stava avvenendo, sono arrivati anche i genitori del 38enne.

L’amministratore delegato di Carraro, Ruggero Carraro, ha immediatamente presentato le sue condoglianze alla compagna e alla famiglia dell’uomo, condividendo il dolore per un episodio che ha scosso pesantemente i dipendenti. Per svolgere gli accertamenti del caso sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Conegliano.

www.trevisotoday.it