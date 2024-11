Roma, Gualtieri presenta ‘Cerbero’

“Si tratta di una nuova strumentazione tecnologica in grado di rilevare automaticamente le violazioni, verificare in tempo reale la correttezza della sosta e che i veicoli siano in regola. Saranno a disposizione 20 nuovi apparati come questo”. Cosi’ su Instagram il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta ‘Cerbero’, il nuovo sistema in dotazione alla polizia municipale per la sicurezza stradale e la lotta alle auto in doppia fila o in divieto di sosta.

Nel video Gualtieri fa un giro su un’auto dei vigili sul tetto della quale e’ installato il ‘Cerbero’. Su un tablet appaiono in colonna tutte le targhe delle macchine parcheggiate rilevate dal congegno. “Le sanzioni – sottolinea il sindaco – sono un deterrente necessario e Roma Capitale ne utilizza i proventi non per fare cassa ma investendoli per garantire maggiore sicurezza sulle strade”. ANSA