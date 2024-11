Cerno: “in piazza un branco di debosciati, delinquenti e ignoranti”

Tommaso Cerno ( Il Tempo ), ospite a 4 di sera Weekend, commenta le recenti manifestazioni degli studenti in piazza: “Bruciano un manichino di Valditara, ma non sanno nemmeno chi sia. Mettono una mano insanguinata sul viso della Meloni, ma ignorano completamente i contenuti della finanziaria. Gli studenti che rappresentano il futuro non sono questi: sono quelli che stanno a casa a studiare o che frequentano un master all’estero. Quelli in piazza? Un branco di debosciati, delinquenti e ignoranti.”

