Avvocato Reiner Fuellmich, perseguitato politico. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 16 novembre 2024

Avvocato Reiner Fuellmich, perseguitato politico

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 16 novembre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Reiner Fuellmich, 66 anni, da circa 30 anni avvocato processuale in Germania e in California, ha sempre difeso i consumatori e le piccole-medie imprese dalle grandi Corporations.

Ha vinto importantissime cause contro Volkswagen (questione diesel), Kühne und Nagel e Deutsche Bank, per la quale lo stesso Fuellmich ha lavorato, e che definisce una delle più grandi organizzazioni criminali.

In questa puntata, Armando Manocchia ripercorre tutte le tappe della la vicenda, iniziata a marzo 2020, durante il lockdown per il Covid, che ha portato all’arresto di Fuellmich e ad una detenzione in isolamento che va avanti ormai da un anno. Umiliato, mostrato pubblicamente in catene, privato del sonno, questo coraggioso avvocato viene sottoposto ad una tortura “bianca”, forse con l’intento di spingerlo al suicidio.

Fuellmich intravide i crimini contro l’umanità legati al C-19 e, il 10 luglio 2020, insieme ad altri tre avvocati (Viviane Fischer, Antonia Fischer e Justus Hoffmann) decise di costituire il COMITATO INVESTIGATIVO CORONA (CORONA AUSSCHUSS), con lo scopo di far luce sull’operato da parte di governi, istituzioni, medici, ecc…. nell’ambito della pandemia C-19. Da qui è cominciata la persecuzione nei suoi confronti, che continua tuttora e forse si chiuderà, purtroppo, con una sentenza di condanna già scritta, anche grazie al vergognoso silenzio dei media.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

