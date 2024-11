Nomina R.F. Kennedy, Bassetti: “saranno anni bui per gli scienziati di oltreoceano”

“Donald Trump nomina Robert F. Kennedy Jr. alla guida del Dipartimento Governativo della Salute.

Kennedy ha un passato a favore di posizioni antiscientifiche e no-vax.

Non riconosce il valore delle riviste scientifiche, in particolare indicizzate. E’ contrario ai clinical trials ed ai farmaci sia di sintesi chimica che biologici.

E’ favorevole alla medicina naturale e alla omeopatia.

Saranno anni bui per medici e scienziati di oltreoceano. Watson, Crick e Einstein si staranno ribaltando…”

Lo scrive su X il dr. Matteo Bassetti.