Gentiloni: “Il mondo non aspetta la Commissione Ue”

“Auspico che le difficoltà e i problemi vengano superati”

BRUXELLES – Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni interpellato in un punto stampa sullo stallo al Pe sul via libera ai vicepresidenti designati per il nuovo esecutivo europeo. “Il mondo non aspetta la Commissione europea, sono convinto che ci siano le condizioni perché la nuova Commissione europea entri in funzione come è necessario il 1 dicembre”, ha detto ai giornalisti.

“La nuova Commissione europea avrà molte sfide davanti, tutti siamo convinti che nel contesto che si è creato anche dopo le elezioni americane avere un’Europa unita e salda sia importante e per questo mi auguro che non ci siano ritardi”. ANSA