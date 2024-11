Corruzione a Roma, Finanza in Campidoglio

Un terremoto scuote il Campidoglio. La guardia di finanza, nella mattinata di oggi, mercoledì 13 novembre, si è presentata negli uffici del Comune per una perquisizione nell’ambito di un’indagine della procura di Roma.

Sei le persone finite nel registro degli indagati con le accuse, a vario titolo, di corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture nell’ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale e che riguarderebbe anche fondi per il Giubileo.

Gli indagati

Tra gli indagati ci sono quattro funzionari del Comune, uno di Astral e due agenti della polizia stradale. La vicenda riguarda una serie appalti sospetti per il rifacimento del manto stradale e riguarderebbe anche fondi per il Giubileo. Al centro dell’indagine ci sarebbe un imprenditore legato a 15 società e che avrebbe pagato i pubblici ufficiali per “pilotare” una serie di appalti per lavori di manutenzione delle strade.

www.romatoday.it