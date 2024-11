Verona, assalto alle ibride: in una notte rubate batterie di 10 auto

Le batterie delle auto ibride stanno diventando un bottino sempre più ambito dai malviventi, e l’ultimo episodio preoccupante arriva da Verona

Nella notte, una decina di residenti di Borgo Venezia si sono svegliati per scoprire che le loro vetture ibride erano state private della batteria che alimenta il motore elettrico. Gli automobilisti coinvolti hanno trovato le loro auto danneggiate e senza l’accumulatore elettrico, un componente fondamentale per il funzionamento dei veicoli ibridi. Questo tipo di furto non solo causa un grave disagio, ma mette anche in luce una crescente preoccupazione per la sicurezza di questi veicoli.

Danni ingenti oltre il furto

Per i proprietari delle auto colpite, i danni vanno ben oltre la semplice rimozione della batteria. I ladri spesso causano danni significativi nel tentativo di accedere al vano dell’accumulatore, lasciando i veicoli fortemente danneggiati. Questo si traduce in costi elevati per le riparazioni e tempi di inattività prolungati.

Tempi lunghi per le riparazioni

Anche se le auto sono assicurate, il ripristino può richiedere molto tempo. La disponibilità limitata di batterie di ricambio e di altri componenti specifici per i veicoli ibridi può significare lunghe attese per i proprietari, che si trovano costretti a fare a meno della loro auto per settimane o addirittura mesi.

