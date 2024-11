MILANO, 11 NOV – Aveva sfondato la vetrina di Yves Saint Laurent in piazza San Babila, in pieno centro a Milano, e aveva arraffato merce per 150mila euro. Ieri sera è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Monforte mentre cercava di uscire dal negozio. Un romeno di 26 anni con sé aveva borse, gioielli, foulard e pochette del prestigioso marchio ed è pertanto finito agli arresti. (ANSA).