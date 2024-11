Ucraina, von der Leyen: “Con gli Usa saremo chiari su Mosca”

“Penso sia importante che discutiamo con i nostri amici americani, è anche il fatto che la Russia non è solo una minaccia per l’Europa, ma una minaccia per la sicurezza globale nel suo complesso. Perché la Russia non è solo uno stato autocratico, sta minacciando le democrazie, ma si sta anche sempre più allineando con altri come l’Iran, la Corea del Nord e insieme alla Cina, alimentando questa guerra. E penso che questo sia un argomento in cui dobbiamo anche essere molto chiari con i nostri amici americani”.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale a Budapest. Ebs Fonte: Agenzia Vista

