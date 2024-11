Roma, sassi contro finestrini dei bus: denunciato marocchino

Stava lanciando sassi e pietre contro le auto e i bus in transito e anche contro alcuni mezzi in sosta ieri sera intorno alle 21.30 in via Tiburtina a Roma, all’altezza dell’incrocio di via del Tecnopolo. L’uomo, un marocchino di 25 anni senza fissa dimora con precedenti, è stato però denunciato dai carabinieri per danneggiamento di autobus e interruzione di pubblico servizio.

Alcuni sassi infatti hanno colpito tre autobus della Cotral che passavano diretti verso la stazione di Ponte Mammolo e hanno danneggiato lievemente i finestrini. I mezzi hanno dovuto interrompere la corsa e fare rientro al deposito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Settecamini e del Nucleo radiomobile di Tivoli che hanno individuato il responsabile. Portato in caserma, il 25enne è stato fotosegnalato, identificato e infine denunciato.

