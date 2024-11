Vittoria di Trump, “boom di ricerche su come emigrare”

Nelle ore successive all’elezione di Donald Trump, sono balzate le ricerche online degli americani su come trasferirsi all’estero, un fenomeno che già si era manifestato nel 2016. Le ricerche su Google su come “trasferirsi in Canada” sono salite del 1.270%, quelle per l’Australia dell’820% mentre quelle per la Nuova Zelanda hanno segnato un quasi +2.000%.

Sul social Reddit è stato formato un gruppo chiamato “r/AmerExit” in cui sono condivisi centinaia di consigli e suggerimenti sulla destinazione ideale dove trasferirsi, su come ottenere visti e posti di lavoro. Secondo quanto riporta Reuters, dopo l’elezione di Trump, alcuni utenti hanno affermato di temere per il loro Paese, per la loro sicurezza o per entrambi. tgcom24.mediaset.it