Malore in vacanza, Giuseppe muore a 24 anni

Tragica vacanza per un ragazzo di 24 anni di Viggiano in provincia di Potenza. Giuseppe Fortunato era arrivato il 23 agosto a Tuglie nel Salento, insieme ad una decina di amici aveva preso in affitto una villa, in contrada Monaci, tra Tuglie e Parabita. All’improvviso, poco prima di iniziare a cenare alle 22,00 circa, il ragazzo ha accusato un malore così forte da accasciarsi al suolo.

I soccorsi

I suoi amici hanno prestato i primi soccorsi e chiamato il 118. I soccorritori hanno raggiunto la villa e hanno fatto di tutto per rianimare il giovane. Purtroppo però, per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. Ai suoi amici, disperati per aver perso il loro amico, è toccato il compito di avvisare la famiglia e di sbrigare le principali pratiche burocratiche.

La madre ha raggiunto il figlio non appena appresa la notizia. La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato “Madre Maria della Misericordia” di Tuglie. Domani mattina il feretro sarà trasportato a Viggiano, paese d’origine di Giuseppe. www.leggo.it – foto Facebook