Croce rossa italiana: 56 case per famiglie in Ucraina

L’11 novembre a Zhytomyr la Croce Rossa Italiana inaugurera’ oltre cinquanta moduli abitativi provvisori (map) che saranno a disposizione per le famiglie ucraine. L’iniziativa rientra nelle attivita’ della CRI a supporto della popolazione, realizzate in concerto con la Croce Rossa Ucraina (URCS) per migliorare la qualita’ della vita degli sfollati e supportare la ricostruzione. Con questo progetto, la Croce Rossa Italiana ribadisce l’importanza di garantire assistenza alla popolazione civile che non prende parte al conflitto iniziato il 24 febbraio 2022. (NPK) Fonte: ufficio stampa. ANSA