Malore improvviso, Alessia muore a 38 anni

Non ce l’ha fatta. La flebile speranza rimasta accesa negli ultimi giorni si è spenta poche ore fa. La comunità di Poggio Rusco, piccolo comune in provincia di Mantova, è sconvolta per la morte improvvisa di Alessia Negri, 38 anni, scomparsa dopo un malore improvviso.

Il malore

Il dramma ha avuto inizio domenica 20 ottobre, quando Alessia si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente in ospedale a Brescia. Nonostante i tentativi dei medici per stabilizzarla, il quadro clinico è peggiorato nuovamente sabato 26 ottobre e, dopo alcuni giorni di speranza, martedì è arrivato il tragico epilogo.

Professionista stimata, Alessia Negri era un’architetta e lavorava nel campo dell’interior design per un’azienda di arredamenti. Dopo essersi laureata presso il Politecnico di Milano, nella sede di Mantova, aveva poi continuato i suoi studi a Trieste. La giovane era molto conosciuta e apprezzata, e la sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità.

Il ricordo: “Vola in alto anima bella”

“In questo momento di grandissimo dolore tutta la società si stringe attorno ad Adriano Negri ed alla sua famiglia per la prematura perdita dell’amata figlia Alessia – si legge sulla pagina Facebook degli Stings Mantova, società di basket con cui la 38enne ha collaborato a lungo come grafica -. Alessia è stata e rimarrà nel cuore di tutti e nella storia degli Stings, per i quali ha contribuito con le sue capacità e con la sua creatività a renderli quelli che sono oggi, riconosciuti in tutta Italia. Vola in alto anima bella, noi non ti dimenticheremo mai”.

