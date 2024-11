Copernicus (UE): ottobre secondo mese più caldo al mondo!

Il 2024 sarà quasi certamente l’anno più caldo mai registrato e il primo in cui la temperatura media globale aumenterà di 1,5 gradi, rispetto al periodo preindustriale

È quanto rilevano i dati del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S) implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, pubblicati dopo dieci mesi di un 2024 con temperature record .Secondo il rapporto, l’ottobre appena passato è stato il secondo mese più caldo al mondo, dopo l’ottobre 2023, con una temperatura media di 15,25 gradi C, ovvero 1,65 C in più rispetto ai livelli preindustriali. (askanews)