Tajani, ‘aumentare le spese militari’

“Bisogna rispettare gli impegni presi in ambito Nato per essere parte attiva. Dobbiamo arrivare al 2% di spesa militare ma scorporandola dai soldi per le missioni internazionali. Siamo pronti ad aiutare le popolazioni civili, aiuteremo l’Ucraina a difendersi ma non manderemo militari. Noi non siamo in guerra con la Russia.

Cerimonia insediamento a Putin? Non abbiamo ambasciatore a Mosca ma c’e’ l’incaricato d’affari che non partecipera’ alle cerimonie”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante una conferenza stampa alla Camera.ANSA